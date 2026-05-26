В Ижевске осудили экс-депутатов Кутдузовых по делу о хищении 110 млн рублей

Устиновский райсуд Ижевска вынес приговор бывшему депутату местной гордумы Рауфу Кутдузову и его сыну, экс-депутату Госсовета Удмуртии Наилю Кутдузову по уголовному делу о хищении (ст. 160 УК) у ресурсоснабжающих организаций 110 млн руб. Заседание состоялось 25 мая, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Рассмотрение дела тянулось с 2021 года.

Фигурантами по делу также проходят Максим Кожевников и Фарид Галямов. Подсудимые занимали руководящие должности в местной «Городской УК» и организациях по обслуживанию многоквартирных домов (МКД). Судебная инстанция установила, что в 2017-2019 годах фигуранты не перечислили ресурсоснабжающим организациям, в числе которых компании «Т Плюс», «Энергосбыт Плюс», «УКС» и «Ижводоканал», более 110 млн руб. средств собственников МКД. Они должны были пойти на оплату коммунальных услуг.

Подсудимые свою вину не признали. Всем фигурантам дали реальные сроки. Рауфу Кутдузову назначили 7,5 года колонии строгого режима, Наилю Кутдузову — 7 лет колонии общего режима, Кожевникову и Галямову — 4,5 и 4 года соответственно. Кроме того, по гражданским искам с них взыскано 100 млн руб. Фигурантов взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в январе 2023 года Наиль Кутдузов был признан виновным в присвоении с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК). Свою вину он не признал. Тогда его приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии. В феврале 2024 года обвиняемый был осужден за злостное неисполнение решений суда (ч. 2 ст. 315 УК). Дело касалось уклонения от погашения кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающей организацией.