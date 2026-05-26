Бизнес Ставрополья доплатил 130 млн рублей налогов после выявления схем дробления

Шестьдесят бизнес-групп в Ставропольском крае отказались от схем дробления бизнеса после проверок и рабочих встреч с налоговыми органами. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в УФНС России по Ставропольскому краю.

По данным налоговой службы, речь идет о 149 налогоплательщиках, которые с 2025 года перестроили структуру ведения бизнеса с учетом изменений законодательства и требований Федерального закона №176-ФЗ. В результате проведенной работы в бюджет дополнительно поступило 130 млн руб. налогов.

В УФНС уточнили, что в течение 2025 года территориальные налоговые органы региона проводили масштабную работу по выявлению схем дробления бизнеса и побуждению предпринимателей к добровольному отказу от подобных механизмов.

Как пояснили в ведомстве, особое внимание уделяется случаям искусственного разделения компаний для сохранения права на специальные налоговые режимы и снижения налоговой нагрузки.

По данным ФНС, в регионе также продолжается рост поступлений от малого и среднего бизнеса. За первые четыре месяца 2026 года налогоплательщики МСП, применяющие специальные налоговые режимы, перечислили в бюджет более 10 млрд руб., что на 6,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, налоговые органы фиксируют изменение структуры специальных налоговых режимов. В частности, в крае снижаются поступления по патентной системе налогообложения, поскольку часть предпринимателей переходит на автоматизированную упрощенную систему налогообложения — автоУСН. В УФНС отмечают рост числа пользователей этого режима и увеличение поступлений по соответствующему налогу.

В налоговой службе подчеркивают, что работа по выявлению рисковых схем в сегменте МСП будет продолжена, в том числе в части применения спецрежимов и взаимодействия бизнеса с самозанятыми.

Валерий Климов