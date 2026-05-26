Провести летний отпуск за границей планируют 6% нижегородцев

В 2026 году летний отпуск для себя запланировали 60% работающих нижегородцев. По данным портала SuperJob, 20% из них проведут его дома. Еще 11% собираются отдыхать на даче или в деревне, 23% планируют поездку по России. Провести отпуск за границей планируют всего 6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Российско-китайский автомобиль Volga К50 Фото: Правительство Нижегородской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Российско-китайский автомобиль Volga К50 Фото: Правительство Нижегородской области

Женщины чаще мужчин готовы поехать в путешествие по России (28% против 18%). Мужчины чаще женщин вообще не собираются уходить в отпуск.

Дачный отдых и путешествия по стране чаще выбирают нижегородцы старше 35 лет. Граждане моложе этого возраста больше других планируют поездки за границу.

Тех, кто вообще не собирается в отпуск, больше среди нижегородцев со средним профессиональным образованием (49%), чем среди тех, у кого высшее образование (31%).