Под Саратовом поезд Балаково — Москва сбил двоих подростков на мотоцикле

Пассажирский поезд Балаково — Москва сбил двух несовершеннолетних мотоциклистов у станции Лопуховка Саратовской области. По информации РИА Новости, погибшими были мальчик и девочка.

Под Саратовом при столкновении с поездом погибли мотоциклист и его пассажир

Авария произошла накануне, 25 мая, в 21:18. По данным ПривЖД, водитель питбайка вместе с пассажиром выехали на железнодорожные пути в неположенном месте перед поездом № 47. «Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении ПривЖД.

Из-за ДТП задержка поезда № 47 Балаково — Москва составила 33 минуты.

Марина Окорокова