Жителя Выксы задержали за незаконное хранение оружия

В городе Выкса (Нижегородская область) 51-летнего местного жителя задержали по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. По данным полиции, ему может грозить от трех до пяти лет лишения свободы.

Во время обыска дома у подозреваемого полицейские обнаружили переделанный пистолет Glock, стеклянный флакон с сыпучим веществом, похожим на порох, четыре патрона разного калибра, пули, гильзы и пресс для сборки патронов. Все изъятые предметы направлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ.

В полиции также напомнили, что нижегородцы могут добровольно сдать незаконно хранящееся у них дома оружие и боеприпасы. В этом случае они будут освобождены от уголовной ответственности. Более того, в соответствии с региональным законодательством за добровольную сдачу оружия они могут получить денежное вознаграждение.

Андрей Репин