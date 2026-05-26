В Татарстане отец с сыном незаконно выловили более 12 тысяч раков

В Татарстане задержали 72-летнего жителя Нижнекамского водохранилища и его 40-летнего сына, которые незаконно добыли более 12 тыс. раков. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по республике.

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Как сообщили в полиции,ночью они с помощью моторной лодки и 35 раколовок успели выловить крупную партию членистоногих. По словам задержанных, улов планировалось продать местным жителям.

Силовики изъяли лодку и снасти, на имущество наложен арест. Всех раков выпустили обратно в водоем. По оценке МВД, предотвращенный ущерб экосистеме превысил 1,4 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ. На время следствия фигурантам избрана подписка о невыезде.

Анна Кайдалова