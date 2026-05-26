Между Торезом и Ростовом запустили ежедневный автобусный рейс

Между Ростовом-на-Дону и городом Торез в ДНР с 25 мая начал курсировать новый ежедневный автобусный маршрут. Об этом сообщили в министерстве транспорта Донецкой Народной Республики.

Новый рейс связал Ростовскую область с территориями ДНР. По маршруту автобус также будет останавливаться в Снежном.

Согласно расписанию, отправление из Тореза запланировано на 12:30, из Снежного — на 12:55. В региональном минтрансе уточнили, что приобрести билеты и узнать актуальное расписание можно в кассах автостанций, по короткому номеру 477 и на сайтах перевозчиков.

Власти ДНР и Ростовской области продолжают расширять транспортное сообщение между регионами, включая автобусные маршруты и железнодорожные направления.

Валерий Климов