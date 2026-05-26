Мэрия Красноярска сохранит «подушку безопасности» на случай кассовых разрывов

Для бюджета Красноярска 2026 года существуют риски невыполнения плановых назначений по доходам. Об этом сообщила вице-мэр — руководитель департамента финансов Виктория Бугаева в ходе внеочередной сессии горсовета 26 мая.

«Поэтому остатки по собственным средствам, сложившиеся на едином счете бюджета города на 1 января текущего года, не распределяются. Они послужат так называемой “подушкой безопасности” и в течение года будут использоваться на покрытие временных кассовых разрывов»,— рассказала она о принятом в связи с этим мэрией решении. По словам госпожи Бугаевой, городским властям придется решать первоочередные задачи путем перераспределения уже назначенных лимитов.

Сессия приняла поправки в бюджет 2026 года. Согласно корректировке, доходы муниципальной казны должны составить 76,5 млрд руб., расходы — 81 млрд руб., превысив доходы на 4,5 млрд руб.

