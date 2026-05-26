Более 50 уголовных дел за подделку денег возбудили на Ставрополье с начала года

В Ставропольском крае с начала 2026 года возбуждено 56 уголовных дел по фактам изготовления, хранения и сбыта фальшивых денег. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции, чаще всего из незаконного оборота изымаются поддельные банкноты номиналом 5 тыс. руб. В МВД отметили, что злоумышленники обычно пытаются имитировать основные элементы защиты купюр — водяные знаки, защитные нити, микроперфорацию, волокна и рельефные изображения. Однако, как правило, подделки можно определить визуально.

В частности, правоохранители рекомендуют обращать внимание на нечеткость изображений, отслаивание краски при трении, осыпание красящего слоя в области серийного номера, расслаивание бумаги на сгибах и слишком плотную структуру купюры.

Кроме того, в фальшивых банкнотах защитная нить нередко оказывается дорисованной или вклеенной, а водяные знаки — однотонными либо полностью отсутствуют.

В полиции напомнили, что за изготовление, хранение, перевозку и сбыт поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность. Согласно ст. 186 УК РФ, максимальное наказание составляет до 15 лет лишения свободы.

Жителей региона призвали при обнаружении сомнительных банкнот незамедлительно обращаться в органы внутренних дел и не пытаться использовать такие купюры при расчетах.

Валерий Климов