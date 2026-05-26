Более 100 ветеранов СВО трудоустроили в Удмуртии с начала года

118 участников спецоперации и 80 членов их семей нашли работу в Удмуртии с начала года при содействии кадровых центров «Работа в России». Об этом рассказала председатель комиссии Госсовета республики по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Дербилова на аппаратном совещании при председателе республиканского парламента Владимире Невоструеве.

По словам госпожи Дербиловой, с начала года услуги по профориентации получили 98 участников СВО и 56 членов их семей. Психологическую помощь — 34 ветерана и 30 их родственников. В программах социальной адаптации на рынке труда приняли участие 44 военнослужащих и 52 члена их семей.

«Одним из эффективных инструментов содействия занятости остаются специализированные ярмарки вакансий. В 2025 году в 50 ярмарках приняли участие 41 предприятие республики, представив 2,2 тыс. вакансий. Работу в итоге нашли 63 ветерана СВО»,— говорится в сообщении Госсовета Удмуртии.

Отдельное внимание уделяется ветеранам с инвалидностью. В этом году создано два рабочих места для участников СВО со II и III группой инвалидности, еще 20 ветеранов получили вакансии от работодателей — те, в свою очередь, могут рассчитывать на субсидии от государства. С начала года социальные контракты заключили 158 участников СВО и членов их семей.