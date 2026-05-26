В Михайловске при пожаре на складе погиб человек

В Михайловске Ставропольского края пожарные локализовали возгорание в складском помещении на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Во время ликвидации последствий пожара было обнаружено тело погибшего. В настоящее время на месте происшествия проводятся следственные мероприятия.

Как сообщалось ранее, возгорание произошло вечером 25 мая. Первоначально площадь пожара оценивалась в 300 кв. м, однако впоследствии огонь распространился.

К тушению были привлечены 36 сотрудников МЧС и восемь единиц техники. Причины возгорания и обстоятельства гибели человека устанавливаются.

Валерий Климов