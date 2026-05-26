Хакасия потеряла 40 млрд рублей за четыре года из-за падения в ведущих отраслях

В 2022—2025 годах недопоступление налога на прибыль организаций от предприятий алюминиевой и угольной промышленности в бюджет Республики Хакасия превысило 40 млрд руб. Данные привела и. о. министра финансов региона Марина Гарднер в ходе публичных слушаний по исполнению бюджета прошлого года. Они прошли в верховном совете 25 мая.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

При этом налоговые и неналоговые доходы в 2025 году в республиканский бюджет поступили в общей сложности в объеме 35,79 млрд руб. Это на 16%, или на 4,84 млрд руб. больше, чем в 2024-м.

По данным министерства финансов Хакасии, в итоге доходы республиканского бюджета 2025 года составили 54,7 млрд руб., расходы — 55,7 млрд руб. Как писал «Ъ-Сибирь», в марте 2026-го глава республики Валентин Коновалов дал указание региональным структурам власти сократить свои расходы ориентировочно на 10%.

Валерий Лавский