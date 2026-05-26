Аукцион по проекту КРТ в Ленинском районе Новосибирска не состоялся

Торги по проекту комплексного развития территории (КРТ) в Ленинском районе Новосибирска не состоялись из-за отсутствия заявок от инвесторов. Об этом сообщается на электронной площадке торгов.

Заявки на участие в аукционе принимались до 22 мая. На торги был выставлен участок площадью 4,9 га в границах улиц Порт-Артурской, Титова, Связистов и Толмачевской. Здесь планируется построить 12,3 тыс. кв. м жилья. Согласно условиям договора, застройщику также предстояло за свой счет возвести инженерные сети, улично-дорожную сеть с примыканиями к существующим автомобильным дорогам и создать 36 учебных мест в строящейся школе.

Начальная стоимость составляла 70,4 млн руб. Договор планировалось заключить на девять лет. Организатором торгов выступило АО «АРЖС НСО».

