Один человек погиб в аварии с двумя фурами и иномаркой под Новосибирском

Фура столкнулась с легковым автомобилем на трассе Р-255 в Мошковском районе Новосибирской области утром 26 мая. В результате аварии произошло возгорание автомобилей, сообщила прокуратура региона.

По данным ведомства, водитель Toyota Mark 2 выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Dongfang, после чего иномарку отбросило под другой большегруз. После столкновения два автомобиля загорелись, водитель Toyota погиб на месте.

Уточняется, что на иномарке отсутствовали государственные регистрационные знаки. По факту аварии проводится проверка. На месте ДТП организовано реверсивное движение.

Александра Стрелкова