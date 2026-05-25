Главные новости за 25 мая. Кавказ

Вечером 24 мая в Пятигорске из-за аварийной ситуации на электросетях без энергоснабжения и воды остались жители микрорайонов Квартал и Белая Ромашка. Также в нескольких районах города сошли сели.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров распорядился провести в 2026 году сплошную проверку всех гидротехнических сооружений в регионе на фоне сохраняющейся паводковой обстановки.

Медианная зарплата специалистов в сфере управления персоналом в Ставропольском крае за последние пять лет выросла на 113%.

В Пятигорске 24 мая около 08:30 на проспекте Кирова во время ремонтных работ произошло самопроизвольное движение трамвая, который наехал на стоящий состав, в результате чего тяжелые травмы получил 41-летний слесарь, впоследствии скончавшийся в больнице.

За первые три месяца 2026 года в Ставропольском крае поступления от системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон» составили 294 млн руб, что в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2025 года.

Жители Ставропольского края за последнюю неделю перевели мошенникам около 54 млн руб.