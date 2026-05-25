Главные новости за 25 мая. Ростов-на-Дону и область

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантрарова посетила Ростовскую область. Она провела рабочую встречу с губернатором Юрием Слюсарем, а также проверила условия жизни в пунктах временного размещения региона.

Региональный минтранс ищет подрядчика для строительства участка автодороги «Орбитальная-2» на участке от районной магистрали № 2 до улицы Обсерваторной. Стоимость контракта составляет 3,7 млрд руб.

В Ростовской области компьютеры и планшеты заметно подорожали, тогда как телевизоры, смартфоны и носимые гаджеты, напротив, подешевели. Эксперты связывают удорожание этой категории с дефицитом чипов и логистическими издержками.

Водители большегрузных автомобилей в Ростовской области за первые три месяца 2026 года направили в государственную систему «Платон» 439,8 миллиона рублей, что в 1,5 раза превышает сборы аналогичного периода годом ранее.

Власти Ростова-на-Дону утвердили корректировку четырех автобусных маршрутов и отмену двух рейсов на основании новой редакции Стратегии транспортного развития, подготовленной компанией «Мостранспроект».

Из бюджета Ростовской области на финансовую поддержку профессиональных игровых команд выделено 500 млн руб. Среди организаций, которые получат гранты, значатся АО ФК «Ростов», АНО гандбольный клуб «Ростов-Дон», ООО ХК «Ростов» и другие.