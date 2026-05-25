Суд отказал подрядчику Северного обхода Ростова в расторжении контракта с минстроем

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции об отказе в расторжении государстввенного контракта между минстроем Ростовской области и АО «Донаэродонстрой». Информация опубликована в картотеке суда.

Компания обратилась в суд с требованием расторгнуть контракт, ссылаясь на то, что не выполнило все его условия.

Министерство строительства региона в 2021 году заключило с АО «Донаэродорстрой» госконтракт на строительство Сверного обхода Ростова-на-Дону на участке «Ростов-на-Дону — Родионово-Несветайская — Новошахтинск». Сумма контракта превысила 2,8 млрд руб. Работы были завершены в 2022 году. Подрядчик, согласно условиям контракта, обязался оплатить затраты на оформление земельных участков, инвентаризацию коммуникаций, а также оформить документы для установления границ охранных зон инженерных коммуникаций. Однако, компания не смогла заверить работы по контракту, а именно провести земельно-кадастровые работы, необходимые для установления публичного сервитута. Министерство не согласовало документы, поэтому АО «Донаэродорстрой» потребовало расторгнуть контракт через суд.

В марте 2026 года Арбитражный суд Ростовской области отказал компании в иске, так как, фактически, работы по строительству дороги были выполнены в полном объеме. «Длительное оформление документации само по себе нельзя расценивать как существенное изменение обстоятельств, дающее одной из сторон договора право на его расторжение»,— говорится в решении суда первой инстанции.

Наталья Шинкарева