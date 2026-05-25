Косметолога из Каспийска заподозрили в незаконном обороте медицинских изделий

В Дагестане возбуждено дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в незаконном обороте незарегистрированных медицинских изделий и лекарств (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Согласно версии следствия, подозреваемая с 2024 по 2026 год подозреваемая в салоне красоты в Каспийске «организовала незаконный оборот медицинских изделий и лекарственных препаратов», которые не были зарегистрированы в России. «Так, 16 февраля 2026 года, в помещении салона красоты обнаружены и изъяты медицинские изделия и лекарственные препараты общей стоимостью более 113 тыс. руб.»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева