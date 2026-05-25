На лечение рака щитовидной железы на Ставрополье было выделено 117 млн рублей

В Ставропольском в 2025 году на лечение рака щитовидной железы из краевого бюджета было выделено 117 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального ТФОМС.

По данным фонда, в регионе ежегодно диагностируется 2 тысю случаев новообразований щитовидной железы, а сейчас на диспансерном учете находятся 653 человека. «В текущем году уже проведено лечение 239 случаев на сумму 42,2 млн руб. из средств обязательного медицинского страхования»,— уточняется в сообщении.

