Аренда недвижимости ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукционы в электронной форме методом пошагового повышения начальной цены на право заключения договора аренды двух помещений под организацию общественного питания, расположенных на 5 этаже в здании вокзала Адлер по адресу: Краснодарский край, городской округ город-курорт Сочи, город-курорт Сочи, Адлерский внутригородской район города Сочи, ул. Ленина, д. 113/1.

1) помещение площадью 39,4 кв. м. Начальный размер арендной платы составляет 169 599,76 руб. (с учетом НДС).

Информация об Объекте недвижимого имущества размещена на официальном сайте Недвижимость РЖД.

2) помещение площадью 15,6 кв. м. Начальный размер арендной платы составляет 77 904,26 руб. (с учетом НДС).

Договора аренды заключаются по результатам аукциона с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».

Дополнительную информацию о проведении аукционов, объектах, их осмотре можно получить по телефону: 8(863)259-00-26 или по адресу электронной почты nri_KarachentsevaAS@skzd.rzd.ru

