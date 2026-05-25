В Ростовской области 100 многодетных семей получили земельные сертификаты
С начала текущего года земельные сертификаты получили 100 многодетных донских семей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Размер земельного сертификата в 2026 году составляет 912,2 тыс. руб. Для его получения необходимо обратиться с заявлением в ГБУ РО «Агентство жилищных программ»,— уточняется в сообщении.
Уточняется, что с 2020 года средства земельного сертификата на сумму 2,3 млрд руб. получили более 4 тыс. многодетных семей.