Около 7,4 км пляжных территорий отсыпали в Анапе

В Анапе отсыпали 7,4 км пляжных территорий. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Специалисты продолжают восстанавливать береговую линию. Всего отсыпано 7,4 км, на 6,8 км из них песок разровняли слоем 50 см.

Работы на пляжах ведутся круглосуточно, специалисты работают параллельно на нескольких участках. Только за 24 мая самосвалы совершили 323 рейса.

Как ранее сообщал «Ъ-Новороссийск», глава Анапы Светлана Маслова подписала постановление о начале официального купального сезона в городе. Он продлится с 1 июня до 30 сентября. Сейчас специалисты проводят подготовительные работы на галечных пляжах и на 1 км песчаных, выведенных из зоны ЧС, а также устанавливают необходимую инфраструктуру.

Алина Зорина