В реестр недобросовестных поставщиков включили ставропольское ООО «Свив26»

Суд в Ставропольском крае подтвердил законность решения регионального УФАС о включении в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) ООО «Свив26». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данным ведомства, компания заключила договор с региональным ГУ МЧС России на ремонт хранилища. «Работы были выполнены с нарушением локального сметного расчета, а также не были устранены выявленные недостатки в установленный срок. В ходе судебного разбирательства было установлено, что подрядчик не предпринял всех необходимых мер для надлежащего исполнения контракта. В частности, общество не согласовало с заказчиком замену материалов и не устранило недостатки, зафиксированные в акте об отказе в приемке работ»,— говорится в сообщении.

Кроме того, подрядчик в одностороннем порядке отказался исполнять условия контракта.

По данным kartoteka.ru, ООО «Свив26» учреждено в 2016 году и специализируется на монтаже стальных строительных конструкций. Генеральным директором и бенефициаром компании является Сергей Артамонов.

Наталья Шинкарева