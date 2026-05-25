Дорога к астраханской психбольнице заинтересовала следственный комитет

Астраханский следком начал процессуальную проверку из-за плохого состояния подъездной дороги к областной клинической психиатрической больнице на Началовском шоссе, 15 по признакам халатности (ст. 293 УК РФ). Действиям ответственных чиновников дадут правовую оценку, сообщили в ведомстве.

В Астрахани проверят чиновников из-за разбитой дороги к областной психиатрической больнице

Фото: t.me / onf30

Поводом для проверки стала публикация регионального отделения «Народного фронта» о дорожной проблеме. В сообщении говорится о жалобах пациентов, посетителей и сотрудников психбольницы на отсутствие нормального дорожного покрытия на 200-метровом участке. «Машины скорой не выдерживают: подвески „умирают“, детали отрываются. Водители вынуждены латать машины, которые должны спасать людей, а не стоять в бесконечных ремонтах», — пишет «Народный фронт». Кроме этого, по словам обратившихся, тяжелее всего приходится больным: «из-за жуткой тряски в каретах скорой они получают травмы прямо при транспортировке».

По словам представителей ОНФ, сотрудники медучреждения уже два года обращались во все инстанции. В ответ они получали заявления о том, что хозяин дороги в Кировском районе Астрахани неизвестен. Позже медики обратились на прямую линию с президентом РФ, а ОНФ — в прокуратуру.

В СУ СКР по Астраханской области сообщили, что сейчас следователи устанавливают обстоятельства ситуации. В рамках процессуальной проверки действиям лиц, ответственных за содержание дорожной инфраструктуры, дадут правовую оценку.

