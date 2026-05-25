Троих жителей Балахны задержали за дропперство

В Нижегородской области троим 19-летних жителям Балахны грозит уголовное наказание за дропперство. По данным полиции, двое из них оформили на свои имена четыре банковских карты и передали третьему, получив за это 19 тыс. руб.

Покупатель карт планировал использовать их для финансовых махинаций.

Продавцы карт стали фигурантами уголовного дела по ч.3 ст. 187 УК РФ. Им грозит до трех лет колонии.

В отношении покупателя возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 187 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание до 6 лет колонии.

Все трое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде.

