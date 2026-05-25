Алексей Коновалов: «Рынок последовательно отказывается от ценовой конкуренции в пользу устойчивости сервисов»

Спикер встречи Алексей Коновалов

КубА Клуб совместно с «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 21 мая провели в Краснодаре предпоследний весенний бизнес-завтрак. Гостем встречи выступил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Юге Алексей Коновалов. Основными темами обсуждения стали цифровая устойчивость бизнеса развитие телеком-инфраструктуры, перспективы отрасли в условиях импортозамещения и ограничения связи.

Презентуя ключевые тренды, Алексей Коновалов подробно остановился на фундаментальной трансформации телеком-рынка. По его словам, привычная модель продажи «чистого трафика» окончательно изжила себя, уступив место комплексной цифровизации.

«Сегодня оператор — это экосистема сервисов: от видеонаблюдения и кибербезопасности до глубокой автоматизации, роботизации и кастомных цифровых решений для бизнеса. Рынок последовательно отказывается от ценовой конкуренции в пользу устойчивости сервисов и глубины интеграции»,— заявил господин Коновалов.

Этот сдвиг, как отметил топ-менеджер, полностью меняет и правила игры на рынке — конкуренция демпинга и тарифов уходит в прошлое. По его мнению, для корпоративных клиентов на первый план выходит гарантированная устойчивость сервисов, глубина интеграции ИТ-решений в их бизнес-процессы и реальное снижение операционных издержек.

В ходе бизнес-завтрака спикер также ожидаемо затронул тему ограничений мобильной связи в отдельных регионах. Алексей Коновалов призвал бизнес-сообщество оценить сложившуюся ситуацию прагматично.

«Часть решений, которые сегодня вызывают дискуссию в социуме и бизнесе, напрямую связана с обеспечением национальной безопасности. Человеческая жизнь не может приравниваться к выходу в интернет или скроллингу ленты в кофейне»,— подчеркнул спикер.

Модератор встречи Александр Полиди

При этом, отвечая на вопросы аудитории о будущих технологических барьерах, представитель «Ростелекома» обозначил проблему, которая проявится в перспективе нескольких лет. По его прогнозам, ключевым вызовом для отрасли станут не санкции, а банальный дефицит энергетических мощностей. Бум искусственного интеллекта и нейросетей требует колоссальных вычислительных ресурсов, а для их поддержки необходимо кратно увеличивать объемы и количество центров обработки данных (ЦОД). И тут проблема уже упирается в жесткие региональные лимиты электроэнергии.

Обсуждение энергетического дефицита логично переросло в дискуссию о текущем состоянии импортозамещения. Участники бизнес-завтрака поинтересовались, насколько успешно отрасль справляется с дефицитом зарубежного оборудования. Алексей Коновалов признал, что процесс перехода на отечественные решения сопровождается объективными сложностями и скрывать здесь нечего — российское оборудование пока уступает зарубежным аналогам по ряду характеристик. Однако альтернативы развитию собственных технологий у рынка нет.

«Если этот процесс не начать, у нас вообще ничего не будет. Продукты не создаются по щелчку пальцев»,— рассказал Алексей Коновалов.

Ярославна Пшеничная — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Алексей Коновалов — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Юге; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

В завершение встречи предприниматели подняли вопросы о судьбе других масштабных инфраструктурных проектов, в частности — о развертывании сетей 5G и создании бесшовного интернета на протяжении ключевых федеральных трасс и железнодорожных маршрутов.

«Подобные инициативы требуют колоссальных долгосрочных инвестиций в базовую инфраструктуру с крайне длительным сроком окупаемости, поэтому в текущих экономических реалиях каждый такой шаг должен быть коммерчески и стратегически выверен. Но я думаю, что появление таких проектов — просто вопрос времени»,— оптимистично резюмировал спикер.

