В Новошахтинске ликвидируют тление на мусорном полигоне
Специалисты в Новошахтинске ликвидируют последствия самовозгорания отходов на мусорном полигоне. Об этом в своем канале в Max сообщила глава регионального министерства ЖКХ Антонина Пшеничная.
1 / 2
По данным министра, открытое горение не фиксируется, но сохраняется задымление.
«Площадь тления порядка 100 кв. м. Работы ведутся методом пересыпки грунтом, в том числе на верхней площадке склона. Задействовано две единицы спецтехники. Ситуация на контроле до полного устранения»,— говорится в сообщении.