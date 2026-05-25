В Новошахтинске ликвидируют тление на мусорном полигоне

Специалисты в Новошахтинске ликвидируют последствия самовозгорания отходов на мусорном полигоне. Об этом в своем канале в Max сообщила глава регионального министерства ЖКХ Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: канал в Max министра ЖКХ Ростовской области Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон» Следующая фотография 1 / 2 Фото: канал в Max министра ЖКХ Ростовской области Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

По данным министра, открытое горение не фиксируется, но сохраняется задымление.

«Площадь тления порядка 100 кв. м. Работы ведутся методом пересыпки грунтом, в том числе на верхней площадке склона. Задействовано две единицы спецтехники. Ситуация на контроле до полного устранения»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева