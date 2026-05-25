Под Волгоградом возбуждено дело об истязании ребенка матерью и ее сожителем

В Нехаевском районе Волгоградской области возбудили уголовное дело по статье об истязании ребенка (п. «г, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ). В преступлении подозревают мать несовершеннолетнего и ее сожителя, сообщили в региональном СУ СКР.

В Волгоградской области возбуждено дело об истязании ребенка матерью и ее гражданским мужем

Фото: СК РФ по НО

По оперативным данным, 41-летняя подозреваемая вместе со своим 42-летним гражданским супругом систематически подвергали физическому насилию ребенка. Поводом для регулярного битья становились малозначительные проступки мальчика.

Следователи установили, что летом 2025 года фигуранты избили ребенка после того, как он случайно повредил каркасный бассейн во дворе частного дома. После этого подозреваемые бросили ребенка в воду и не позволяли ему выбраться из бассейна.

Кроме этого, следствие выявило и другие факты жестокого обращения с мальчиком. Известно, что мать подносила к рукам ребенка горящие спички. Сейчас мальчик передан отцу. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Марина Окорокова