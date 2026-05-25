Жительница Ставрополя отдала «целительнице» 10 млн рублей под предлогом снятия порчи

В Ставрополе задержана женщина, которая подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В отделение полиции обратился мужчина, заявив, что его 19-летняя дочь пострадала в результате мошенничества. По данным следствия, девушка встретила на улице незнакомую женщину, которая попросила ее показать дорогу до почты. По пути она рассказала о девушке несколько фактов, которые, по мнению потерпевшей, были правдоподобными. Затем незнакомка стала уверять девушку в том, что на ней и ее семье лежит порча, а она может помочь ее снять.

«Для обряда нужно принести все хранящиеся дома ценности. На следующий день заявительница передала 1 млн руб., почти 5 млн руб. в иностранной валюте и золотые изделия. «Знахарка» сказала, что имущество необходимо сложить в платок и закопать на кладбище, а после обряда она возвратит деньги и украшения. Спустя некоторое время, не дождавшись «целительницы» и ценностей, девушка рассказала обо всем своему отцу и тот обратился в полицию. Сумма ущерба составила более 10 млн руб.»,— сказано в сообщении.

По данным полицейских, задержанной является 43-летняя ранее судимая жительница Московской области. «В отделе внутренних дел женщина призналась в содеянном, заявив, что приехала в город целенаправленно, чтобы обманывать ставропольцев»,— уточняется в сообщении пресс-службы.

Наталья Шинкарева