В Татарстане 66% работников считают себя высокопродуктивными

В Татарстане 66% жителей высоко оценивают свою продуктивность на работе. Наиболее уверенными в своей эффективности оказались сотрудники старше 35 лет, сообщила пресс-служба hh.ru.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Среди работников 35–44 лет свою производительность считают высокой 63% респондентов, среди сотрудников 25–34 лет — 58%. В возрастной группе 18–24 лет такой показатель составил 46%.

Еще 18% опрошенных оценили свою продуктивность как среднюю.

Большинство участников опроса также считают, что их работа напрямую влияет на результаты компании. Такого мнения придерживаются 84% респондентов.

Чаще других в высокой производительности уверены руководители подразделений, топ-менеджеры и начальники отделов. Среди профессиональных сфер лидерами по числу продуктивных сотрудников стали добыча сырья, строительство, туризм, управление персоналом и высший менеджмент.

Анна Кайдалова