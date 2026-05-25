Татарстан занял седьмое место среди самых популярных направлений на длинные выходные ко Дню России. Доля республики от числа всех бронирований составила 4%, сообщила пресс-служба сервиса «Островок».

Татарстан вошел в топ-10 направлений для отдыха на июньские праздники

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Татарстан вошел в топ-10 направлений для отдыха на июньские праздники

Столица республики показала рост числа бронирований на 6% по сравнению с прошлым годом.

Чаще всего в Татарстан едут пары без детей — на них приходится 49% бронирований. Еще 21% составляют семьи с детьми, 17% — компании друзей, 13% — одинокие туристы.

В этом году самым популярным вариантом размещения стали апартаменты. На них приходится 41% всех бронирований. На отели без звезд приходится 27%, трехзвездочные гостиницы — 12%, четырехзвездочные — 7%.

Сами жители Татарстана на июньские выходные в 85% случаев выбирают поездки по России. Среди самых популярных направлений — Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Геленджик и Сириус.

Анна Кайдалова