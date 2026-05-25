Объем инвестпортфеля в ЮФО вырос на 15%

В 2026 году объем инвестиционного портфеля в ЮФО увеличился на 15% и достиг 6 трлн руб. При этом количество инвестпроектов сократилось почти на 10%, пишет «Эксперт Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным исследования, число проектов, включаемых в инвестиционный портфель Южного федерального округа, за последний год сократилось с 484 до 448. Однако их общая стоимость увеличилась на 15%. Подобная динамика стала следствием не только удорожания ряда крупных проектов, но и появления новых.

Отмечается, что драйверами роста инвестиционного портфеля юга стали Краснодарский край и Республика Крым. В качестве лидирующей отрасли свои позиции укрепил туризм, прибавивший к своему портфелю за год 20%.

Алина Зорина