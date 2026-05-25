Суд в Екатеринбурге оставил под стражей студента из Экваториальной Гвинеи

Свердловский областной суд не стал смягчать меру пресечения гражданину Республики Экваториальная Гвинея Нгуему Афангу Жэму Энгонга. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга заключил его под стражу до 2 июля. По версии следствия, иностранец причастен к незаконному обороту наркотиков. Вечером 2 мая при патрулировании территории сотрудники правоохранительных органов остановили его для проверки документов. При осмотре у него были обнаружены несколько зип-пакетов с синтетическим наркотическим веществом.

Уточняется, что обвиняемый является студентом первого курса одного из вузов Среднего Урала и прибыл в Россию для обучения.

Постановление было обжаловано адвокатом обвиняемого. Он настаивал на избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества. Однако суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, не нашел оснований для удовлетворения жалобы. Обвиняемый останется под стражей до 2 июля.

