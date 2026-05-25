Александр Лукашенко: «Беларусь очень похожа на Татарстан»

В Минске во Дворце Независимости президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и заявил о схожести Татарстана с Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба раиса.

Фото: пресс-служба президента РФ

«Я вам уже говорил, что Беларусь очень похожа на Татарстан. Очень аккуратно, чисто у вас, дисциплину держите. Я знаю с тех еще, наших с вами молодых времен, насколько вы уважали порядок и дисциплину», — заявил Александр Лукашенко.

По словам господина Минниханова, товарооборот Татарстана и Белоруссии в 2025 году составил 718 млн долларов.

Также в ходе встречи стороны обсудили межрегиональное сотрудничество и развитие совместных проектов.

