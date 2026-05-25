Белгородца осудили за покупку реактивных огнеметов и ручных гранат

Жителя Белгородской области 1991 года рождения осудили за незаконный оборот огнестрельного оружия, взрывных устройств и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Белгородский райсуд приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

Изъятые у жителя Белгородской области оружие и боеприпасы

Имя осужденного не раскрывается. Согласно картотеке райсуда, с начала года приговоры по этим статьям получили двое мужчин. Юрий Грецов был осужден в январе, Станислав Тарасов — в мае.

Как установил суд, в 2023 году фигурант незаконно купил автомат Калашникова, самодельный пистолет и 783 боеприпаса. В 2024-м он приобрел уже два реактивных пехотных огнемета, две ручные осколочные гранаты и два запала к ним. Все оружие было изъято. Экспертиза показала, что оно было пригодно для использования.

На прошлой неделе в Курске троих членов организованной преступной группы приговорили к 8–14 годам колонии строгого режима за сбыт оружия и патронов, привезенных из зоны спецоперации.

