Администрация Анапы потребовала сноса рынка и магазина через суд

Администрация Анапы обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к индивидуальному предпринимателю Владимиру Носкову. В иске содержатся два основных требования. Первое: запретить эксплуатацию земельного участка площадью 1025 кв. м, который относится к землям населенных пунктов и предназначен для размещения объектов торговли, в качестве рынка, а также для розничной и оптовой продажи до тех пор, пока не будет изменен вид разрешенного использования. Второе: обязать предпринимателя в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу демонтировать объекты некапитального строительства. Речь идет об одноэтажном некапитальном строении, используемом в коммерческих целях как магазин «Гранд пол», площадью застройки ориентировочно 310 кв. м, и одноэтажном некапитальном строении, используемом в коммерческих целях как рынок, площадью застройки ориентировочно 630 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Эти объекты расположены на земельном участке площадью 1025 кв. м в Анапе на проспекте Солдатских Матерей. Как следует из материалов дела, по данным ЕГРН, Владимиру Носкову на праве собственности принадлежит земельный участок площадью 1025 кв. м, категория земель — земли населенных пунктов, вид разрешенного использования — для размещения объектов торговли, расположенный по адресу: г. Анапа, пр. Солдатских Матерей, 13. Управление муниципального контроля администрации Анапы 25 апреля 2024 года провело визуальный осмотр спорного участка и установило, что в его границах находятся указанные строения. Истец отмечает, что, вопреки установленному виду разрешенного использования, участок фактически эксплуатируется для возведения магазинов и рынков.

Елена Турбина