Полиция проверила 53 иностранца на стройке в Новороссийске
В Новороссийске на стройплощадке в Южном районе полицейские выявили 12 нарушителей миграционного законодательства среди 53 проверенных иностранных граждан и инициировали проверку в отношении их работодателей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу-герою.
В ходе мероприятия выявлено 12 нарушителей миграционного законодательства. В отношении них составлено 24 протокола об административных правонарушениях по статьям 18.8 и 18.10 КоАП РФ.
Также инициирована проверка в отношении работодателей. По ее итогам их ждет привлечение к ответственности по статье 18.15 КоАП РФ о незаконном привлечении к труду иностранца или лица без гражданства. За каждого такого работника нанимателям может грозить административный штраф до 800 тыс. руб.