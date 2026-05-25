Нижегородские власти хотят вернуть авиарейсы из Нижнего Новгорода в Минск
Правительство Нижегородской области прорабатывает вопрос о возобновлении регулярного авиасообщения между Нижним Новгородом и Минском. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на совещании с зампредом правительства РФ Виталием Савельевым.
Как писал «Ъ-Приволжье», прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Минском было открыто в 2017 году.
В 2020 году авиакомпания «Белавиа» приостанавливала полеты из Минска в Нижний Новгород и обратно из-за пандемии коронавируса. После этого рейсы в Минск каждый год входили в летнее расписание нижегородского аэропорта «Чкалов» (управляется УК «Аэропорты регионов»).