Нижегородские власти хотят вернуть авиарейсы из Нижнего Новгорода в Минск

Правительство Нижегородской области прорабатывает вопрос о возобновлении регулярного авиасообщения между Нижним Новгородом и Минском. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на совещании с зампредом правительства РФ Виталием Савельевым.

Как писал «Ъ-Приволжье», прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Минском было открыто в 2017 году.

В 2020 году авиакомпания «Белавиа» приостанавливала полеты из Минска в Нижний Новгород и обратно из-за пандемии коронавируса. После этого рейсы в Минск каждый год входили в летнее расписание нижегородского аэропорта «Чкалов» (управляется УК «Аэропорты регионов»).

