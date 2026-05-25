В Кирове планируют построить дублер улицы Ленина — шестиполосный проспект Липатникова протяженностью почти 5 км. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Он должен связать южную часть города с новыми жилыми кварталами. На территории около 200 га планируется построить 1,7 млн кв. м жилья, а также социальную инфраструктуру — школы, детские сады, поликлиники и спортивные объекты.

Кроме того, власти региона рассчитывают при федеральной поддержке реконструировать улицу Песочную и построить дорогу по улице Воровского. В перспективе планируется строительство новой набережной Кирова и благоустройство оврагов на площади более 83 га.

Анна Кайдалова