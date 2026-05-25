В Невинномысске из-за дождей подтопило детский сад

Территорию детского сада №48 в Невинномысске подтопило в результате сильных дождей, которые прошли накануне в регионе. Об этом в своем канале в Max сообщил глава администрации города Михаил Миненков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал в Max главы администрации Невинномысска Михаила Миненкова Фото: канал в Max главы администрации Невинномысска Михаила Миненкова

Сейчас детский сад временно закрыт. В нем устраняют последствия непогоды, а затем проведут необходимые проверки.

«В целях безопасности детский сад полностью обесточен. Это стандартная и необходимая процедура при подтоплении — она исключает риск возникновения аварийных ситуаций и гарантирует безопасность персонала и воспитанников. Для нуждающихся воспитанников по согласованию с родителями организован временный перевод в дежурные группы ближайших детских садов»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева