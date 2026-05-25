В Невинномысске из-за дождей подтопило детский сад
Территорию детского сада №48 в Невинномысске подтопило в результате сильных дождей, которые прошли накануне в регионе. Об этом в своем канале в Max сообщил глава администрации города Михаил Миненков.
Сейчас детский сад временно закрыт. В нем устраняют последствия непогоды, а затем проведут необходимые проверки.
«В целях безопасности детский сад полностью обесточен. Это стандартная и необходимая процедура при подтоплении — она исключает риск возникновения аварийных ситуаций и гарантирует безопасность персонала и воспитанников. Для нуждающихся воспитанников по согласованию с родителями организован временный перевод в дежурные группы ближайших детских садов»,— уточняется в сообщении.