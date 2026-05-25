Хинштейн призвал оштрафовать курский «Добрый дом» за некачественный ремонт школы

Губернатор Курской области Александр Хинштейн, комментируя последствия работ по восстановлению школы № 2 имени Героя Советского Союза И. Д. Занина в Советском районе, заявил, что необходимо предъявить требования к подрядчику ООО «Добрый дом» за некачественный ремонт и «что-то делать» с этой компанией, «ставшей притчей во языцех».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Слишком часто это название звучит. Речь идет о событиях прошлого периода, сейчас они у нас ни на одном объекте не работают и работать явно не будут. Но отдельно давайте еще раз вернемся к этой замечательной компании с замечательными учредителями и замечательными родственниками»,— сказал губернатор.

Руководитель администрации Курской области Александр Крылов сообщил, что гарантийный срок на работы, произведенные «Добрым домом» в школе № 2 в 2022 году, составляет пять лет и действует до ноября 2027 года. При этом уже в августе 2025-го было выявлено 44 недостатка, и подрядчик до сих пор не устранил их полностью. В частности, речь идет о плохой работе вентиляции в спортзале и пищеблоке.

В итоге власти приняли решение устранить дефекты за счет средств самой школы, а также привлечь «социально-ответственный бизнес». Первый замруководителя администрации Курской области Олеся Дворцова пояснила, что «Добрый дом» «уже не способен выйти на объект», но другие подрядчики, чьи названия не раскрываются, «готовы прийти на помощь».

По данным Rusprofile, ООО инвестиционно-строительная компания «Добрый дом» зарегистрировано в Курске в марте 2015 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 20 тыс. руб. Собственником 50% долей компании и ее директором является Михаил Выскрибенцев, остальные владельцы не раскрываются. До конца 2024 года вторым учредителем выступал депутат представительного собрания Курского района Александр Артемов. «Добрый дом» завершил 2025 год с выручкой 22,2 млн руб. и убытком 2,7 млн руб. В апреле 2025-го решением ФАС организацию включили в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

Ранее курские власти и лично губернатор Александр Хинштейн неоднократно выступали с критикой «Доброго дома». В июне прошлого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что господин Хинштейн поручил проверить на нарушения все контракты, связанные с этой компанией. Поводом тогда стали жалобы жителей Щигровского района на дефекты дома для переселения курян из аварийного жилья, построенного компанией в 2022 году.

В апреле «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что ФАС выявила сговор курского «Доброго дома» с администрацией Обояни на 88 млн руб. Кроме того, в Арбитражном суде Курской области продолжается рассмотрение иска налоговиков о признании банкротом подрядчика. Ближайшее заседание по делу назначено на 9 июня.

Егор Якимов