Олег Флеганов открыл кафе на Октябрьской площади с люстрой из 100 чашек

Городское кафе Loona на Октябрьской площади в новом бизнес-центре у заксобрания запустила компания Resta Management ресторатора Олега Флеганова. Как рассказали в компании, в заведении 40 посадочных мест, летом планируют открыть летнюю веранду также на 40 мест. Инвестиции в проект оцениваются в несколько десятков миллионов рублей.

Заведение ориентировано на завтраки, обеды и ужины, средний чек составляет 1,5-2 тыс. руб. «Утром сюда приходят за длинными завтраками. В меню — почти два десятка блюд из яиц, три вида сырников, каши, тосты, выпечка»,— прокомментировали в компании.

Над интерьером ресторана работала студия Soroka, одной из особенностей заведения является люстра из 100 чашек, которые по задумке автора летают по орбите.

Как ранее рассказывал «Ъ-Урал» Олег Флеганов, на втором этаже бизнес-центра планируется открыть ресторан. «Сегодня рынок нельзя назвать простым или предсказуемым. Есть определенные опасения — скорее не страх, а понимание ответственности и всех рисков, которые сейчас существуют в ресторанной индустрии. Но, с другой стороны, именно в такие периоды особенно важно делать проекты с сильной концепцией и понятной стабильной кухней. Мы рассчитываем на удачное расположение, но главную ставку все равно делаем на вкус, атмосферу и сервис»,— рассказал «Ъ-Урал» господин Флеганов, отвечая на вопрос о рисках открытия заведений сегодня.

Мария Игнатова