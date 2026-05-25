В праймериз «Единой России» в Удмуртии зарегистрировались 130 тысяч жителей

130 тыс. жителей Удмуртии зарегистрировались в предварительном голосовании партии «Единая Россия» (ЕР) к сентябрьским выборам в Госдуму. Об этом рассказал глава республики, секретарь реготделения ЕР Александр Бречалов.

«Вы знаете — у партии есть механизм предварительного голосования. Жители сами решают — кому доверяют свои интересы, кого партия должна выдвинуть на выборы. Тот, кто не получит предварительную поддержку, участвовать в них не сможет. Всего у нас 24 кандидата. А в участии на голосование зарегистрировались рекордное количество избирателей — более 130 тыс. Такой большой цифры у нас еще не было»,— цитирует господина Бречалова пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Напомним, праймериз пройдут 25-31 мая. Среди кандидатов — действующие депутаты Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев и Олег Гарин, а также заместители председателя Госсовета региона Иван Черезов и Татьяна Ишматова. Пять лет назад в праймериз ЕР участвовали 89 тыс. жителей республики.

Участники предварительного голосования представляют все социальные группы, сказал член президиума регионального политсовета ЕР, руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев. Гендерный состав кандидатов: 58% мужчин и 42% женщин. Доля молодежи составила 29%.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что кандидатами в праймериз ЕР в Удмуртии зарегистрировались не менее восьми работников местных детсадов и школ. В сентябре в Удмуртии будут избирать депутатов в Госдуму и местные райсоветы. Выборы состоятся 20 сентября.