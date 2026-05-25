На Ставрополье подрядчика подозревают в мошенничестве при строительстве поликлиник

В Ставропольском крае в отношении генерального директора строительной фирмы возбуждено три уголовных дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, в 2024 году министерство строительства архитектуры и строительства Ставропольского края и компания-подрядчик заключили три госконтракта на общую сумму более 120 млн руб. для строительства врачебных амбулаторий в трех населенных пунктах Андроповского муниципального округа.

«Вопреки требованиям закона, генеральный директор строительной фирмы после выполнения работ внес в акты приемки недостоверные сведения об объемах выполненных мероприятий и примененных материалах, на основании которых получил всю оплату по контрактам»,— говорится в сообщении. Сумма ущерба федеральному бюджету превысила 10,5 млн руб.

