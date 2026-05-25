На Кубани реализуют более 700 инвестпроектов на 4,9 трлн рублей

В Краснодарском крае реализуют более 700 инвестпроектов на 4,9 трлн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сейчас в регионе с большим отрывом по объему инвестиций лидируют промышленность и санаторно-курортная сфера. На их долю приходится более 70% инвестиционного портфеля.

«В активной стадии 704 проекта на общую сумму порядка 4,9 трлн руб. Это не только проекты, по которым заключены соглашения на уровне края, но и небольшие, те, что муниципалитеты реализуют самостоятельно. В общей сложности они помогут создать более 180 тыс. рабочих мест», — заявил Вениамин Кондратьев.

В этом году завершен инвестпроект по строительству новых и реконструкции производственных, инженерных и складских объектов на цементном заводе «Первомайский» в Новороссийске, что позволит ежегодно выпускать 328 тыс. т цемента. В Армавире строят завод по выпуску стеклянной посуды и изделий из жаропрочного стекла. Первый этап по выпуску посуды с антипригарным покрытием со стеклянными крышками — 264,1 тыс. штук — уже реализован. Второй этап планируют закончить в 2027 году, что позволит выпускать 3,7 млн крышек ежегодно.

По данным администрации Краснодарского края, Южный завод тяжелого станкостроения вложил 5 млрд руб. в расширение станкостроительного производства на территории индустриального парка «ВБ Кубань». В 2025 году выпустили 38 металлообрабатывающих станков, а также создали 750 рабочих мест. В рамках господдержки предприятие получило субсидии и льготные займы.

Кроме того, в курортной сфере Краснодарского края находится 199 проектов на общую сумму 1,46 трлн руб., в том числе шесть крупных общим объемом свыше 76 млрд руб. реализуют в этом году. Благодаря реализации этих проектов номерной фонд будет увеличен на 2,8 тыс. номеров, также создадут 2,1 тыс. рабочих мест.

В 2026 году в Анапе начнут принимать туристов Dusit Thani Resort & SPA Anapa Miracleon — санаторный комплекс со спа-центром категории «пять звезд» на 174 номера. И многофункциональный санаторно-курортный комплекс «Фиолето 3» на 350 номеров. В Сочи откроют гостиничный комплекс «Поляна Пик» на 832 номера.

Всего в 2026 году планируется привлечь в экономику Кубани 1,3 трлн руб. инвестиций. Сейчас реализовано 20 крупных проектов на общую сумму 71,6 млрд руб., что почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также создано свыше 1,2 тыс. рабочих мест.

Алина Зорина