Победительница «Мисс-Екатеринбург-2026» получит путевку в Китай

Главным призом для будущей победительницы конкурса «Мисс Екатеринбург-2026» станет поездка в Пекин на Китайскую международную неделю моды (China Fashion Week). Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

Путевку в Китай предоставит генеральный партнер конкурса — компания «Практика». Поездка запланирована на период проведения одного из крупнейших модных событий Азии, которое традиционно собирает дизайнеров, стилистов, журналистов и представителей fashion-индустрии со всего мира.

«В этом году победительница конкурса не просто посетит интересную страну как турист, но и получит возможность побывать на мероприятии, куда приезжают мировые звезды индустрии моды»,— отметила генеральный продюсер «Мисс Екатеринбург» Вера Белоус.

Заявки на конкурс принимаются до 1 июня. Для участия нужно соблюсти несколько условий: иметь рост от 165 см, не быть замужем, возраст должен быть от 18 до 25 лет.