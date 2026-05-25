Более 43 тысяч жителей Калининградской области могут остаться без газа

Свыше 43 тысяч квартир и частных домов в Калининградской области могут отключить от газоснабжения из-за отсутствия договоров на техническое обслуживание оборудования и долгов за газ. Об этом сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным поставщика, договоры на обслуживание газового оборудования не заключили почти 10% бытовых потребителей региона. Более шести тысяч из них также имеют задолженность за поставленный газ.

В компании уточнили, что отключения планируют проводить в межотопительный период — с мая по сентябрь 2026 года. Ограничения затронут практически все муниципалитеты Калининградской области.

«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» предупредил, что к абонентам, не выполнившим требования законодательства, будут применяться крайние меры. Без газа могут остаться собственники жилья, которые не оформили договоры на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также не погасили задолженность.

Кроме отключения, жителям придется дополнительно оплатить работы по прекращению подачи газа и его последующему подключению.

Матвей Николаев