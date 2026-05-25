В Тихорецке суд защитил права несовершеннолетней дочери погибшего участника СВО

Тихорецкий городской суд признал незаконными действия матери, которая потратила выплаты за погибшего участника СВО на покупку квартиры и оформила ее на бывшего супруга, оставив дочь без денег и жилья. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Установлено, что после гибели отца девочка получала социальные выплаты, причитающиеся членам семьи погибших участников специальной военной операции. В октябре 2023 года на счет матери ребенка, являвшейся бывшей женой погибшего с 2021 года, поступили средства в размере более 6 млн руб. На эти деньги женщина приобрела квартиру, но, чтобы сохранить право на дальнейшую социальную поддержку, оформила жилье на своего первого мужа. В результате дочь погибшего участника СВО осталась и без денег, и без квартиры.

Суд признал действия матери незаконными. Договор купли-продажи квартиры в части указания в качестве покупателя иного лица признан недействительным. Право собственности на квартиру у этого лица прекращено, жилье закреплено за несовершеннолетней.

Также суд вынес частное определение в адрес Управления опеки и попечительства администрации Тихорецкого района касательно соблюдения действующего законодательства.

Елизавета Ершова