обновлено 14:52
Шесть человек пострадали в результате ДТП в Дебесском районе в Удмуртии
В результате столкновения «Лады Гранты» и Hyundai Porter пострадали шесть человек. Авария произошла на 96-м км федеральной автодороги в Дебесском районе в Удмуртии. Об этом сообщает 1-й отдел ГАИ Удмуртии.
1 / 3
53-летняя женщина за рулем Hyundai Porter, двигаясь по второстепенной дороге, не уступила автомобилю «Лада Гранта» под управлением 40-летнего мужчины и совершила с ним столкновение. В результате ДТП водитель и 48-летняя пассажир отечественного автомобиля госпитализированы с множественными травмами. Оба пострадавших не были пристегнуты.
Также получили травмы водитель и три пассажира отечественного автомобиля — молодые люди 27, 32 и 33 лет.