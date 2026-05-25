Шесть человек пострадали в результате ДТП в Дебесском районе в Удмуртии

В результате столкновения «Лады Гранты» и Hyundai Porter пострадали шесть человек. Авария произошла на 96-м км федеральной автодороги в Дебесском районе в Удмуртии. Об этом сообщает 1-й отдел ГАИ Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Следующая фотография 1 / 3 Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

53-летняя женщина за рулем Hyundai Porter, двигаясь по второстепенной дороге, не уступила автомобилю «Лада Гранта» под управлением 40-летнего мужчины и совершила с ним столкновение. В результате ДТП водитель и 48-летняя пассажир отечественного автомобиля госпитализированы с множественными травмами. Оба пострадавших не были пристегнуты.

Также получили травмы водитель и три пассажира отечественного автомобиля — молодые люди 27, 32 и 33 лет.