В Татарстане здание бывшего горсовета признали объектом культурного наследия

В Мамадыше бывшее здание городского совета трудящихся планируется включить в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана.

Фото: Пресс-служба комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана

Положительное заключение экспертизы направили на рассмотрение в комитет. По данным экспертизы, объект является значимым элементом застройки Мамадыша и истории региона.

Двухэтажное кирпичное здание построили во второй половине XIX века купцом Михаилом Кузовниковым. Оно относится к архитектуре эклектики с элементами классицизма. В 1920 году в нем размещался городской совет депутатов трудящихся.

Анна Кайдалова